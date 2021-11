Bolsonaro declara torcida para equipe rubro-negra na final da Copa Libertadores

O presidente Jair Bolsonaro fez questão de dar seu pitaco sobre a Copa Libertadores. Em cerimônia na Vila Militar, no Rio, Bolsonaro declarou a sua torcida para o Flamengo. A equipe rubro-negra enfrenta o Palmeiras neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai, na final de jogo único da Copa Libertadores.

Bolsonaro lembrou, inclusive, que em 2019, ano do último título do Fla, contra o River Plate, também havia declarado sua torcida para a equipe carioca.

“Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã [sábado], somos todos Flamengo”, disse Bolsonaro, que é próximo da diretoria do Flamengo, presidida por Rodolfo Landim.

O presidente já vestiu camisas do Flamengo, do Palmeiras e de outros clubes. Além disso, gosta de acompanhar partidas de futebol do estádio. Em sua última manifestação sobre futebol, ele se declarou a favor da Copa do Mundo a cada dois anos.