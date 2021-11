Bolsonaro diz que não viu provas e critica qualidade do Enem

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar hoje (18) que não teve acesso às provas do Enem. Em entrevista à imprensa ele também e disse que o Exame realizado anualmente pelo Ministério da Educação não serve para medir o conhecimento dos estudantes.

“Olha o padrão do Enem no Brasil. Pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Ou é ativismo político e na questão comportamental?”, declarou Bolsonaro durante visita ao Qatar.

A realização do Enem, marcado para começar no próximo domingo (21), foi afetada pela renúncia de diversos servidores dos cargos de chefia que mantinham no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), organizador da prova.

O Brasil, segundo Bolsonaro, vive uma situação de atraso educacional. Para ilustrar esse fato, ele deu o exemplo de uma escola não especificada, que teria trocado as datas da Independência e da Proclamação da República.

“Eu vi uma escola agora dizendo que era feriado dia 15 de novembro em virtude da Independência do Brasil. Pelo amor de Deus, será que não sabe o básico, quando é a Independência do Brasil, quando é a Proclamação da República?”

O presidente também comparou a realidade do sistema educacional brasileiro com a de países visitados por ele em sua incursão ao Oriente Médio.

“Tive agora num país, o Bahrein, que tem 35 km por 15 km [de território], é um retângulo. Olha o que eles são, olha o que nós não somos. A mesma coisa aqui no Qatar, você vê progresso, desenvolvimento”.

Segundo ele, o Brasil precisa se aproximar destes e outros países com bons indicadores de ensino. “O que falta para nós, brasileiros, para chegarmos a esse desenvolvimento? Falta a gente se aproximar de países como Qatar, Emirados Árabes, Israel, Coreia do Sul, e trocar informações”.

O presidente afirmou que nestes países, ao contrário do Brasil, a educação sempre foi prioridade. “Aqui tem investimento pesado em educação séria, não essas besteiras que nós vemos no Brasil.”