Bolsonaro fala sobre filiação ao PL e diz que está ‘99% fechado’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse hoje (8) que está “99% fechado” para se filiar ao PL. A declaração foi dada à CNN Brasil e confirmada pelo presidente do partido, o ex-deputado Costa Neto. O presidente disse ainda que a “chance de dar errado [a negociação] é zero”.

O chefe do Executivo ainda afirmou que na quarta-feira (10) terá reunião para tratar dos últimos detalhes com Valdemar e, em seguida, “marcar a data do casamento”.

Em áudio enviado a um assessor nesta segunda-feira, Valdemar disse que Bolsonaro tem conversado com os três principais partidos da base de sustentação dele no Congresso para que todos sejam atendidos. Ele disse que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e líder do PP, já foi avisado sobre a decisão do presidente.

“Hoje ele me informou que falou com o Ciro [Nogueira] e com os outros partidos. Temos que nos entender para que todos sejam atendidos. Política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã, vamos querer ter essa presidência. Tem a eleição do Arthur e nós vamos apoiar? E depois de nós, vai vir o PRB (Republicanos), todos temos que crescer. Não pode ficar para trás. Se temos um grupo temos que estar unidos”, disse Valdemar.

“Ele [Bolsonaro] falou comigo que falou com o Ciro hoje e o Ciro entendeu. Vamos tocar para frente o assunto e vamos entender quando vamos fazer essa filiação”, continuou.

No próximo dia 19, Bolsonaro fará dois anos sem partido, desde que pediu desfiliação do PSL.