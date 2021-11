Brasil chega a 70% do público-alvo completamente vacinado contra a Covid-19

A maior campanha de vacinação da história do país tem cada vez mais brasileiros protegidos contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (10), o Brasil chega a mais um percentual importante rumo ao fim do caráter pandêmico do coronavírus: 70% do público-alvo, formado por 177 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais, já completaram o ciclo vacinal. Ao todo, são 124,6 milhões de pessoas imunizadas em todo país.

É muito importante tomar a segunda dose da vacina Covid-19, respeitando o intervalo indicado, já que a eficácia do imunizante foi comprovada a partir de análises realizadas com as duas aplicações. Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pela Covid-19.

Durante uma visita em Manaus, nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância da vacinação. “À medida que a vacinação avança, os casos diminuem. Se diminuem os casos, diminuem a pressão sobre o sistema de saúde e, sobretudo, os óbitos. Então, vamos nos unir contra o nosso único inimigo: o vírus”, ressaltou.

Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 344 milhões de doses de vacina Covid-19 aos estados e o Distrito Federal. Dessas, 280 milhões foram aplicadas, sendo 156 milhões de brasileiros com a primeira dose. Com o envio de doses adicionais e de reforço, as unidades federativas já iniciaram o reforço da imunização dos brasileiros em grupos prioritários com a aplicação de mais de 10 milhões de doses.

Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 344 milhões de doses de vacina Covid-19 aos estados e o Distrito Federal. Dessas, 280 milhões foram aplicadas, sendo 156 milhões de brasileiros com a primeira dose. Com o envio de doses adicionais e de reforço, as unidades federativas já iniciaram o reforço da imunização dos brasileiros em grupos prioritários com a aplicação de mais de 10 milhões de doses.