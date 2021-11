Brasil registra 600 mil novos casos de câncer

O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes doenças malignas. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca, a característica mais comum entre as patologias é o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos de outros órgãos.

Após uma pesquisa em todos os estados brasileiros, o Inca constatou que, no Brasil, em 2020, mais de 625 mil novos casos foram diagnosticados. Cerca de 316 mil em mulheres, sendo o mais frequente o câncer de mama, que ocupa 29,7%, do total. O sexo masculino também teve alta incidência, ultrapassando 309 mil diagnósticos. Entre os homens, a patologia mais encontrada é o câncer de próstata, 29,2%.

Apenas no estado de Mato Grosso, no mesmo período, mais de 8 mil novos casos foram registrados. Sendo 1.380 na capital Cuiabá. As alterações nas mama correspondem a 50,93% das patologias apresentadas pelas mulheres.

A médica oncologista Anna Yanai, explica que a taxa de cura para alguns tipos de câncer, quando diagnosticados no início, é de 90% e quando não são tratados de maneira adequada, na mesma porcentagem pode ser fatal.

“O câncer é uma doença muito silenciosa. Ele surge, na maioria das vezes, a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. Quanto mais cedo for diagnosticado, maior a probabilidade de cura através de cirurgia, quimioterapia ou radioterapia”, pontuou.

Para auxiliar com essa prevenção, o município de Sinop conta com a Associação dos Voluntários do Instituto de Prevenção do Câncer do Norte de Mato Grosso (AVIP). Os voluntários têm como objetivo construir uma unidade fixa do Instituto, ligado ao Hospital de Amor de Barretos, nas margens da rodovia dos pioneiros (estrada do aeroporto).

O projeto, de início, visa auxiliar na prevenção contra o câncer de mama e colo de útero em todo norte do estado. Uma unidade provisória localizada na rua das Magnólias 153 Setor Comercial, já está em funcionamento.

No início deste mês a AVIP lançou a 3° edição da campanha ContribuiAção onde 5 motocicletas serão sorteadas. O objetivo é arrecadar dinheiro para construir a unidade fixa e manter a unidade provisória já em funcionamento. As cartelas estão à venda nos seguintes pontos: MG papelaria, Estação das Motos, Nova Sinop, Cabral Torno e Solda, Tuiuiu Diesel, Posto de Molas Catarinense, Delta Service e Papelaria do Estudante.

Além da unidade fixa, o Instituto conta com um caminhão que circula entre os 15 municípios que fazem parte do Consórcio Vale do Teles Pires, entre eles: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Santa Carmem, Feliz Natal, Cláudia, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Nova Maringá, Nova Ubiratã, Tapurah, União do Sul e Vera.

O caminhão é equipado com um mamógrafo de última geração e com uma equipe treinada pelo Hospital de Amor de Barretos. Desde o início dos seus atendimentos, no dia 18 de novembro, mais de 1.500 mulheres já foram examinadas.