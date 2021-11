Câmara recorrerá ao TJMT contra suspensão do 13º salários dos vereadores

O procurador-geral da Câmara Municipal de Rondonópolis, Eduardo Weigert Duarte, disse hoje (13) que foi pego de surpresa pela decisão da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública suspendendo o pagamento do 13º salário aos vereadores do município. A decisão, em caráter liminar, saiu na última quinta-feira (11) e até o momento a Câmara não foi notificada oficialmente.

“Fomos pegos de surpresa. Ficamos sabendo através da imprensa e consideramos estranho que o juiz tenha concedido uma liminar dessa natureza sem abrir prazo para a manifestação da Câmara”, disse Eduardo Weigert.

O procurador informou que aguardará a notificação oficial para conhecer os fundamentos da ação e da decisão judicial. Ele adiantou que deverá recorrer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) contra a suspensão.

“Como não foi aberta vistas para a Fazenda Pública, não consigo nem mensurar qual foi a fundamentação. Mas certamente recorreremos e confio que o TJMT revogará essa decisão. Além da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos parece que há aí uma interferência indevida que afeta a harmonia entre os poderes”, avaliou.

A concessão do 13º salário aos vereadores foi aprovada por unanimidade no dia 01 de setembro deste ano. Na época o presidente Roni Magnani afirmou que a medida atendia orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e que o pagamento já era concedido a vereadores de vários municípios.

Eduardo Weigert também confirmou a informação. Segundo ele, não há empecilho legal à concessão do 13º salário e a ação judicial contestando a medida pode ter motivação política.

“Infelizmente virou praxe que pessoas que não conseguem sucesso eleitoral usem o Poder Judiciário para se promover e desmoralizar os poderes constituídos. Isso tem ocorrido em todos a nível nacional, estadual e, com vemos, também aqui no município”, ressaltou.

O PROCESSO

A ação popular contra o pagamento do 13º salário foi ingressada no dia 15 de outubro por Hugo Augusto Vigolo Basaglia, que nas redes sociais se apresenta como integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Além do presidente da Câmara, Roni Magnani, figuram como réus todos os outros 20 vereadores.

O processo tramita sob o número 1025031-81.2021.8.11.0003, mas até o momento o site do Poder Judiciário ainda não disponibilizou o acesso ao conteúdo em seu portal na internet.