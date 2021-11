Caminhoneiro morre preso às ferragens e esposa é socorrida em estado grave na BR-364

Um grave acidente envolvendo três carretas foi registrado na tarde desta quinta-feira (04) na BR-364, cerca de 85km de Rondonópolis, na Serra da Petrovina. Duas carretas pegaram fogo com a batida.

Segundo informações repassadas ao AGORAMT, o motorista da carreta carregada de pedrisco seguia na rodovia sentido Alto Garças – Rondonópolis quando, ainda sem motivo esclarecido, invadiu a pista contrária batendo de frente com uma carreta carregada de pluma de algodão.

O caminhoneiro morreu ainda no local preso às ferragens e a esposa dele ficou gravemente ferida e socorrida até uma Unidade de Saúde. A carreta em que eles estavam ficou destruída.

O condutor da carreta de pluma que estava na pista contrária vinha sendo seguido por outro caminhoneiro carregado também com pluma de algodão. Ele não conseguiu frear e acabou batendo na traseira.

Com o impacto, as duas perderam o controle, saíram da pista e acabaram pegando fogo. Um motorista foi socorrido consciente, mas com vários ferimentos enquanto o outro não se feriu e ficou no local.

A equipe da PRF está controlando o trânsito, mas há muito congestionamento no local e a liberação da pista deve demorar.

A Politec está realizando a perícia.