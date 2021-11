Caminhonete avança preferencial, atinge Kombi e deixa estrago em cruzamento

Uma colisão envolvendo dois veículos deixou um estrago no cruzamento da rua Quinze de Novembro com a avenida Tiradentes, na manhã desta terça-feira (16), Centro, em Rondonópolis (MT). Um motorista ficou ferido. A colisão envolveu um veículo Kombi e uma caminhonete S10.

Conforme informações coletadas no local do acidente, o motorista da caminhonete não parou na placa de sinalização, invadiu a preferencial e bateu na Kombi. O motorista disse que o veículo está com problemas mecânicos e não conseguiu parar.

Na Kombi estavam o motorista e o passageiro. Apenas o condutor teve ferimentos e foi socorrido pela equipe do SAMU.