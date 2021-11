Campanha “Novembro Azul” é lançada durante mutirão de saúde na Coder

A abertura da campanha “Novembro Azul” foi lançada na manhã desta quinta-feira (4) durante um “Mutirão de Saúde” na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). O mutirão se estende até sexta-feira (5), das 6h às 11h.

A campanha é um período dedicado à conscientização aos homens sobre a importância da prevenção do câncer da próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.

“É uma parceria com a secretaria de saúde, habitação, ação social, então são diversos seguimentos no dia de hoje atendendo especificamente a família ‘coderiana’. É um trabalho de prevenção onde através da diretoria e das equipes responsáveis dentro da Coder nós procuramos trazer o trabalhador para que ele possa realizar esses exames preventivos. Nós temos esses dois meses, outubro e novembro, exatamente voltados a essa situação, então nós estamos nesta data de hoje atendendo tanto o público masculino, quanto o feminino, nessas diversas áreas que são necessárias, inclusive os exames preventivos anuais estamos procurando atingir todo o universo de trabalhadores da Coder” pontua o presidente da Coder, Argemiro Ferreira.

Na ocasião, estão sendo realizados exame de PSA – um dos utilizados para o rastreamento do câncer de próstata -, testes rápidos, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, atualização de cartão de vacina, entre outros atendimentos.

Conforme informações da assessoria da Prefeitura, uma ação com coleta de PSA e outros serviços irá acontecer para atender os servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Rondonópolis. A Ação voltada aos servidores será no dia 17, das 7h ás 11h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Jardim Santa Marta.