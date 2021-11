Campanha “Novembro Azul” terá ações direcionadas à saúde integral do homem

Depois do “Outubro Rosa”, período dedicado à conscientização da mulher no combate e prevenção ao câncer de mama, inicia-se a campanha “Novembro Azul”, para lembrar aos homens sobre a importância da prevenção do câncer da próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.

Em Rondonópolis, as Unidades de Saúde já estão preparadas para a promoção de ações contra o câncer de próstata, que serão promovidas durante todo mês. “A campanha prioriza a conscientização sobre a saúde do homem, principalmente quanto a importância dos exames para diagnosticar precocemente o câncer de próstata”, diz a gerente do Departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde (SM), Stephany Paiva Damascena.

Segundo ela, cada unidade irá definir um dia do mês para fazer o seu ¨Dia D¨, onde serão realizadas palestras educativas e outras ações preventivas voltadas para promoção da saúde do homem. A orientação é que os interessados procurem a sua unidade de saúde mais próxima ou Agente Comunitária de Saúde (ACS) para obter detalhes da programação completa.

LANÇAMENTO

A abertura da Campanha Novembro Azul em Rondonópolis ocorre nesta quinta-feira (4), durante um “Mutirão de Saúde” na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), das 6h às 11h. O mutirão de saúde se estende até sexta-feira (5), no mesmo horário.

Na ocasião, serão realizados exame de PSA, um dos utilizados para o rastreamento do câncer de próstata. Também serão oferecidos, dentre outros serviços de saúde, testes rápidos, aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, além da atualização de cartão de vacina.

“Também estaremos, conforme solicitação de empresas da cidade, realizando palestras educativas, exames de PSA e ofertando outros serviços de saúde”, assinala a gerente do Departamento de Ações Programáticas. A programação da campanha prevê para o dia 12, das 7h às 11h, uma ação de coleta de PSA, na Praça dos Carreiros, região central da cidade.

Tem ainda uma ação com coleta de PSA e outros serviços para atender os servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Rondonópolis. A Ação voltada para os servidores será no dia 17, das 7h ás 11h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Jardim Santa Marta.

CAMINHADA

A programação da SMS prevê também para o próximo dia 19, com início às 8h, uma ‘Caminhada de Conscientização” na região central de Rondonópolis, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“A caminhada terá esse papel de contribuir para o despertar da consciência da sociedade como um todo de que a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata são o caminho mais rápido para cura”, ressalta Stephany.

EXAME DE PRÓSTRATA

Homens com 40 anos ou mais devem seguir a orientação para fazer os exames de rotina. No caso daqueles que possuem histórico da doença na família precisam procurar um urologista para avaliar a necessidade de iniciar os exame.