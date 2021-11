Campanha Trânsito Seguro inicia nas principais ruas de Rondonópolis

Iniciou nesta terça-feira (16), a Campanha Trânsito Seguro, realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Secretária Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

Conforme Heusnan Freitas, o coordenador regional do Samu, foi realizado uma análise dos pontos onde mais teve acidente no ano de 2020 e baseado nesse estudo, será feita a campanha Trânsito Seguro no prazo de 10 dias com orientações de conscientização aos motoristas que transitarem pelo local.

“Esse momento de conscientização é muito importante, pois, estamos muito preocupados com as decorrências de acidente, traumas e óbitos, e o primeiro passo é realizarmos a orientação em seguida colocarmos em ação um plano mais rígido, como apreensões de veículos que condutores sejam flagrados realizando infrações e também carros e motos irregulares”, afirmou Lindomar Alves secretário de trânsito.

Lindomar ainda relata que nos seis primeiros meses deste ano, aconteceu 1432 ocorrências de trânsito atendida pelo Samu, sendo que 1175 foi com envolvimento de motocicletas, que é hoje a maior preocupação no município.