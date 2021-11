Candidatura de Moro à presidência pode causar baixas no Podemos em MT

A ida do ex-ministro Sérgio Moro para o Podemos tem potencial para bagunçar um pouco mais o cenário pré-eleitoral em Mato Grosso. No estado as principais lideranças da legenda apoiam o presidente Jair Bolsonaro e nem cogitam mudar de posição.

Até aqui o principal líder do Podemos no estado, o deputado federal José Medeiros, não se pronunciou sobre a filiação do ex-ministro e hoje desafeto de Bolsonaro. Além de ignorar Moro, ele continua postando mensagens em defesa do governo federal e do presidente.

Nos bastidores a informação é que Medeiros e demais lideranças da legenda esperam que Moro opte por disputar uma vaga ao senado. Caso ele decida mesmo tentar a presidência, contam ainda com a complacência do partido para continuarem apoiando a reeleição de Bolsonaro.

Porém, se houver uma imposição para que todos os filiados encampem uma eventual candidatura de Moro eles não descartam deixar o partido e migrarem para outra legenda da base bolsonarista.

“Aqui em Mato Grosso temos uma história ligada a trajetória de Bolsonaro. Não há como mudar isso na véspera da eleição. Seria um desastre”, disse à coluna uma fonte ligada a cúpula do Podemos no estado.