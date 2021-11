Carreta carregada com adubo tomba em viaduto e causa congestionamento

Uma carreta carregada com adubo tombou na manhã deste domingo (7), no viaduto, na avenida Presidente Médice, em Rondonópolis (MT).

De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da direção no momento que descia o viaduto, para ter acesso a BR-364.

Motorista do caminhão não ficou ferido – Foto: Messias Filho / AGORA MTPor conta do acidente parte da rodovia ficou congestionada e equipes da concessionária Rota do Oeste esteve no local para remover o veículo.

O motorista não teve ferimentos graves.

Caminhões fazendo o contorno na Presidente Médici – Foto: Messias Filho / AGORA MT