Cartão com o local de prova do Enem é liberado para consulta

Participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem consultar os locais do exame. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) liberou nesta quarta-feira (3) a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante, na internet. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 deste mês de novembro.

O cartão deve ser acessado pela Página do Participante com o login e senha do candidato por computador, tablets ou celulares tanto no sistema Android como IOS.

No cartão, o participante deve encontrar as seguintes informações: o número de inscrição, o local do exame, a data e horário em que as provas serão aplicadas, atendimento especializado (caso tenha sido solicitado), a opção escolhida se impresso ou digital e a opção de língua estrangeira.