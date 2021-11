Casal cai de moto ao desviar de cachorro no Jardim Tropical

Um casal ficou ferido após cair da moto no cruzamento da avenida Arão Gomes Bezerra com a rua João Pedro da Silva, na região do bairro Jardim Tropical, na noite deste sábado (6), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor da moto seguia com a mulher na garupa, quando um cachorro apareceu na pista. O motociclista desviou do cachorro, perdeu o controle da moto e acabou caindo.

O motociclista reclamava de muitas dores em um dos braços. O condutor e a mulher que estava na garupa foram socorridos pela equipe do SAMU.