Cerca de 300 crianças são atendidas em Tesouro pelo Sesc Itinerante

No último sábado (13) a criançada do município de Tesouro pôde participar das atividades realizadas pelo Projeto Sesc na Estrada, com o evento Experiências Sesc, de forma gratuita no Ginásio Poliesportivo Padre Sebastião Arantes. Foi uma tarde recheada de atratividades pela equipe da instituição, e mais de 15 jogos foram disponibilizados para que as crianças pudessem brincar e interagir com outras crianças. Além, de uma apresentação circense com a peça: O grande circo do palhaço Zabilim Plim Plim, com o ator Ilson Oliveira de Cuiabá.

Para a sessão de cinema a noite com exibição do filme: Os jovens Titãs em Ação! Nos cinemas, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou o transporte escolar para que algumas pessoas do Distrito Batovi pudessem ter essa experiência de assistir um filme numa telona, e teve ainda, distribuição de pipoca e suco aos participantes pela Secretaria Municipal de Promoção Social. Dona Aldecira Pereira dos Passos de 63 anos, aceitou o convite e veio assistir pela primeira vez uma sessão de cinema.

“Tenho 63 anos e nunca tinha ido a um cinema devido as condições financeiras, e aqui no nosso município é a primeira vez que participo porque a prefeitura nos trouxe. E, não pude perder essa oportunidade de trazer também os meus netos para serem felizes, ” relatou a dona de casa.

A ação foi realizada pelo Sesc Mato Grosso, com o apoio da Prefeitura Municipal de Tesouro, que trouxe para a nossa população um sábado diferente e muito animado, e que fugiu totalmente da rotina, e tirou muitos sorrisos dos participantes.

O Prefeito de Tesouro e Dentista Isaack Castelo Branco fez uma palestra sobre orientação bucal, e ajudou na distribuição dos mais de 300 kits de higiene bucal disponibilizados pelo Sesc.

“A nossa população ainda é carente de ações como essa que é realizada pelo Sesc, e parcerias assim são sempre bem-vindas, porque trazem algo novo e saudável para as nossas crianças. São momentos de descontração e conhecimento que com toda certeza ficam marcados na memória delas e dos pais. E o município está sempre de portas abertas para receber o Sesc Itinerante, e seremos sempre parceiros para a realização de eventos como o Experiências Sesc, que trazem mais alegrias a nossa gente, ” comentou o gestor Isaack Castelo Branco.