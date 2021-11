Ciclo de Palestras Consciência Negra iniciou nesta sexta (05)

Às 19h desta sexta-feira (05) teve início da primeira apresentação do Ciclo de Palestras Consciência Negra realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O professor pós-doutor Flávio Antônio da Silva Nascimento é o primeiro convidado a se apresentar no evento e vai abordar a temática “Colonialidade e Decolonialidade”. O encontro será realizado de forma virtual transmitido pelo canal da Secretaria no Youtube.-

A Semed conta com a parceira do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial e também da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. Para assistir às palestras e obter o certificado de participação os interessados devem ser inscrever no link http://semeddivisaodeformacao.blogspot.com/. Toda a sociedade é convidada a assistir às apresentações.

A programação do Ciclo de Palestras continua no dia 10 de novembro, às 18h30, com a apresentação das professoras mestres Grazielle R. Lemes e Julianne Caju que vão propor uma reflexão sobre com a temática ‘E se soubéssemos de outras histórias sobre as Áfricas?’. No dia 12 de novembro, o professor Flávio Nascimento volta à tela às 19h falando sobre as perspectivas da Decolonialidade.

O encerramento do Ciclo acontece a partir das 18h30 do dia 17 de novembro com a apresentação do professor doutor Valdeci Silva Mendes que vai proferir uma palestra sobre a Formação e atuação coletiva para uma educação antirracista e na sequência a professora mestre Rosimeire Telles vai abordar o problema da saúde da população negra.

Esse é um dos eventos que vão ser realizados no município para marcar a passagem do mês de novembro quando se comemora o Dia da Consciência Negra.