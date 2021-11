Claudinei Lopes apresentará emenda para investimentos no HR

O deputado delegado Claudinei Lopes (PSL) anunciou nesta semana que vai destinar emendas parlamentares para investimentos no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis. O anúncio foi feito após reunião com a diretora da unidade, Kênia de Lima Gomes, que deverá apresentar um relatório com as principais demandas.

“A diretora vai fazer um levantamento do que é necessário, como equipamentos, materiais ou custeios para já nos organizarmos para repassar os recursos. Viemos obter essas informações sem politicagem, pois trabalhamos de forma transparente na busca de soluções e, principalmente, manter a população informada sobre a situação. Continuaremos acompanhando e não abandonaremos a saúde, pois é um setor prioritário que necessita de atenção”, ressalvou.

O deputado disse que obteve esclarecimentos sobre a distribuição dos leitos de enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e a realização das cirurgias eletivas e ortopédicas na Unidade de Saúde que atende 19 municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso. Ele manifestou preocupação com o grande número de pessoas hospitalizadas por causa da violência no trânsito.

“Os acidentes de trânsito continuam acontecendo, principalmente em Rondonópolis, e a fila de pacientes para procedimentos cirúrgicos na área de ortopedia só aumenta”, comentou o parlamentar.

LEITOS DE UTI

Claudinei Lopes também buscou explicações sobre os 30 leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital regional que foram desativados com a redução de casos e óbitos ocasionados pela covid-19. Ele foi informado que o espaço que era ocupado por 20 leitos voltará a ser de enfermaria, como era antes da pandemia, para o atendimento aos pacientes de clínica médica, sendo acrescidos mais seis unidades no local.

Já no ambiente que contava com as dez UTIs covid-19 passará a funcionar a UTI adulto. “Com essas adequações, vai facilitar o atendimento de pacientes graves e clínicos. Sem contar que o hospital regional já conta com mais 35 leitos para área de ortopedia. Agora, a direção do hospital providencia a abertura de dez leitos de UTI geral, após a contratação de equipe multiprofissional especializada em terapia intensiva”, esclarece Kênia.

“Esses novos leitos de UTI dependem da contratação imediata de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais especializados em terapia intensiva e, assim, serão facilitadores para agilizarem o atendimento de pacientes que necessitam de tratamento intensivo. Infelizmente, é um trâmite demorado. A diretora organiza o edital para selecionar esses servidores. Os documentos deles vão para a Secretaria de Estado de Saúde e vamos acompanhar junto ao governo do estado”, enfatizou Claudinei.

(com informações a Assessoria)