Com moto emprestada, motociclista causa acidente, quebra dentes e fratura a clavícula

Um jovem de 19 anos quebrou alguns dentes e teve fratura na clavícula, após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (14), no bairro Jardim América, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista do veículo Onix, ele seguia na avenida Florianópolis que é preferencial e o motociclista surgiu da rua Campo Grande, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu no carro.

Com o impacto da batida, a parte frontal da moto quebrou e o jovem teve vários ferimentos, além de quebrar alguns dentes e fraturar a clavícula, ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional.

Vale ressaltar, que essa mesma vítima tinha sofrido um outro acidente dias anteriores e conforme informações de um conhecido do motociclista, ele pegou a moto emprestada de um amigo.

O motorista do Onix não se feriu e permaneceu no local.