Comissão anuncia impugnação de candidaturas e tem relatório questionado

A comissão criada para conduzir o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTR) divulgou hoje (18) o relatório da reunião que avaliou os pedidos de impugnação feitos contra candidatos e as duas chapas inscritas na disputa. O documento aponta a impugnação de seis candidatos e também do registro da ‘Chapa 02’, que já manifestou-se contrária ao entendimento. A eleição está marcada para acontecer no próximo dia 26.

A ‘Chapa 01’, liderada pelo atual presidente do STTR Luís Gonçalves da Costa, teve impugnadas as candidaturas de Domingos Luiz de Souza e Luiz Teixeira de Arruda Sobrinho. Já na ‘Chapa 02’ houve a impugnação do candidato a presidente, Afonso Rodrigues Aragão e também dos membros Ivailton Soares Eugênio, Jorge Farias da Silva, Fernanda Franciele Santos neves e Sérgio Aparecido dos Santos Melo.

Em todos os casos a argumentação é de que os candidatos não cumpriam critérios exigidos no estatuto, como o tempo de filiação ao sindicato e apresentação de documentos visando comprovar o exercício regular da profissão. As chapas têm dois dias para fazer a substituição dos candidatos indeferidos.

O relatório também decidiu pelo indeferimento temporário da ‘Chapa 2’ alegando que, devido as impugnações, ela ficou com menos de 20 integrantes – número mínimo exigido para o registro. A sanção será suspensa se houver a substituição dos membros impugnados.

CONTROVÉRSIA

O relatório tem gerado controvérsia, já que dois dos três membros da Comissão votaram pelo aprovação de todos os registros. No entanto o advogado Silvio Marinho do Nascimento, eleito para fazer a assessoria jurídica da Comissão, alegou em seu parecer que os votos destes dois membros foram apresentados fora do prazo e não abordaram o mérito dos pedidos de impugnação.

“O regimento eleitoral, aprovado em assembleia, exige que a comissão se pronuncie sobre todas as questões levantadas. Eles tomaram uma decisão política e o caso exige uma decisão técnica”, afirmou.

“Como estes dois membros não quiseram se manifestar sobre o mérito, coube ao membro remanescente dar a decisão. Ele o fez nos termos do que a comissão já havia deliberado e, com base nos documentos apresentados, proferiu a decisão”, argumenta Silvio Marinho.

O assessor jurídico afirma ainda que os votos dos dois membros que contestam as impugnações foram feitos fora do local de funcionamento da comissão, o que indicaria que foram motivados por interferências alheias ao sindicato.

“Não é de hoje que percebemos uma interferência externa no trabalho da comissão eleitoral. Agora temos esta clara tentativa de manipulação visando favorecer a ‘Chapa 2’, contrariando o que foi decidido consensualmente anteriormente pelas duas chapas”, declarou.

OUTRO LADO

A reportagem conversou também com representantes da ‘Chapa 02’. Conforme eles, a ata da reunião deixa claro que a maioria da comissão votou contra todos os pedidos de impugnação, repassando ao conjunto da categoria o direito de democraticamente dar a decisão final – através do voto.

O entendimento é de que a opinião do membro remanescente e do assessor jurídico não pode prevalecer sobre o que foi manifesto pela maioria da comissão. Por isso, a ‘Chapa 2’ não fará as substituições e exigirá o direito de participar da eleição com os 24 integrantes registrados inicialmente.

A Chapa 02 também nega que esteja agindo sob motivação alheias às atividades sindicais.