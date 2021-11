Condutor de caminhonete invade rotatória e acerta motociclista

Mais um acidente foi registrado nesta quarta-feira (03) na avenida dos Estudantes, região da Colina verde, em Rondonópolis (MT). Uma motociclista ficou ferida na colisão.

Segundo informações, o condutor da caminhonete seguia sentido Jardim Atlântico e não parou na rotatória, batendo na condutora da moto. Ele não teria visto a motociclista.

Ela teve várias escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar esteve no local ajudando no controle já que uma grande fila de carros se formou na via.