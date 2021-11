Conferência discute produção sustentável e deve divulgar hoje a ‘Carta de Cuiabá’

A produção sustentável nas diferentes atividades econômicas desenvolvidas no Pantanal é o tema central dos debates hoje (12), no 3º e último dia Conferência sobre o Estatuto do Bioma do Pantanal, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) em parceria com o Senado Federal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). As discussões serão presididas pelo ministro Joel Ilan Paciormik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Conferência sobre o Estatuto do Bioma Pantanal foi aberta na quarta-feira (10) e deve contribuir com o Projeto de Lei 5482/2020, em tramitação no Congresso Nacional. O projeto foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT) e vai estabelecer um conjunto de normas e regras para o desenvolvimento social e econômico da população pantaneira, em conformidade com a conservação do bioma e de toda sua biodiversidade.

Ontem (11), o Zoneamento Econômico-ecológico (ZEE) do Pantanal e as comunidades tradicionais nortearam as discussões realizadas por representantes do setor público e organizações civis e da comunidade pantaneira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), participou da primeira mesa que tratou do Zoneamento.

De acordo com o parlamentar, este é o momento de realizar o debate para conhecer as demandas e as necessidades de conservar e desenvolver o Pantanal.

“Realizar um debate qualificado como esse é muito importante porque envolve todos os atores no desenvolvimento de políticas públicas que busquem a conservação, mas que também olhe de forma diferente para contribuir com o desenvolvimento dessas comunidades”.

CARTA DE CUIABÁ

Para o encerramento nesta sexta-feira (12), além das mesas de debates, é aguardada a apresentação da Carta Cuiabá, com um resumo sobre os debates ocorridos durante os três dias da Conferência sobre o Estatuto do Bioma do Pantanal.