Conheça a Evolução

A “Chapa 1 – Evolução” é uma equipe formada para espelhar a maior representatividade possível das áreas contábeis em Mato Grosso.

Para tanto, nossa composição encontra-se assim dividida: 40% da chapa é de representantes do interior (porcentagem nunca antes alcançada na história do conselho), 65% de empresários contábeis, 20% dos profissionais são da área pública e 30% oriundos da docência. Do total, 40% dos membros são do gênero feminino. É válido lembrar ainda que a maioria de nossos integrantes possui mais de uma atividade contábil.

Ainda sobre representatividade, destacamos que temos em nosso time, representantes dos peritos, como o presidente da ASPERSON, dois ex-presidentes do SINCON-MT, diretor do SESCON-MT, contadores ligados as cooperativas, contadores do agronegócio, ex-Secretário de Fazenda Municipal, consultores de Prefeituras Municipais, e não poderíamos esquecer da Gerente Geral da Agência Fazendária de SINOP-MT.

Fora da Capital, temos integrantes de oito cidades no interior do Estado, sendo elas: Juara, Sinop, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Cáceres, Campo Verde, Rondonópolis e Barra do Garças.

A nossa premissa é dar o passo além no quesito da representatividade contábil em Mato Grosso, como já o faz a atual gestão que avançou muito, unindo o Estado através da tecnologia, propiciando uma maior interação entre os profissionais contábeis.

Antigamente,a imensa maioria dos eventos era realizado apenas na Capital, sendo poucas as cidades do interior que tinham o privilégio de receber alguma palestra ou mesmo vista promovida pelo CRC-MT.

Hoje a realidade é totalmente distinta!

O profissional de Confresa, Guarantã do Norte, Barra do Garças, Cáceres ou de qualquer lugar do mundo consegue assistir ao vivo todas as palestras que o CRC-MT promove e, como elas ficam disponíveis em tempo integral no canal oficial do Conselho no YouTube, as pessoas que no momento da apresentação não puderam acompanhá-la, podem assistir a qualquer tempo, em qualquer lugar.

É com muito orgulho que falamos que o terço remanescente da atual gestão do CRC-MT nos apoia. Mesmo com a pandemia, eles conseguiram cumprir 100% das propostas apresentadas na campanha passada, há 2 anos. E se nos unirmos a esse time, que já está em campo, com certeza agregará ainda mais as nossas perspectivas para a classe contábil mato-grossense.

Comprovada que a integração já foi realizada, agora propomos um passo à frente, que seria a constituição do Fórum Contábil Permanente de Mato Grosso – FCPMT. A ideia do FCPMT é a de criar uma entidade que represente de fato a voz da contabilidade no Estado, pois o CRC-MT possui limitações legais nas tratativas de assuntos que não são pertinentes à sua atribuição finalística que é fiscalizar, registrar e promover a educação continuada.

Para tanto, o FCPMT terá legitimidade para opinar, debater e demandar os mais diversos assuntos, como proposituras de legislação, se posicionar contra ou a favor de pautas debatidas nas diversas Casas de leis, apoiar e lutar pelas demandas propostas pela contabilidade pública e privadas, sugerir tabela referencial, entre várias outras temáticas.

Somado ao papel já desempenhado pelo CRC-MT, a instituição do FCPMT fará com que tenhamos prerrogativas mais amplas, pois tudo que o Conselho não tiver legitimidade para tratar, o fórum realizará e vice-versa.

No que tange às eleições próximas, consignamos que a “Chapa 1 – Evolução” está focada na transparência do processo eleitoral, seguindo à risca os ditames da Resolução CFC n. 1604/2020.

Para quem ainda tem dúvidas sobre o processo eleitoral em curso, ressaltamos que agora a votação é destinada a renovação de 2/3 dos Conselheiros do CRC-MT, e não para a eleição de um presidente ou de algum outro cargo.

Por isso, na nossa plataforma fazemos questão de que todos os integrantes da Chapa participem e apareçam, a fim de que os nossos eleitores conheçam todos os componentes da equipe.

Além disso, o nosso site conta com o currículo e uma breve descrição do histórico profissional de cada um dos integrantes do time.

Isso evita que o eleitorado possa ser induzido a erro, achando que vota em alguém novo, quando na verdade não é.

A “Chapa 1 – Evolução” entende que já passou da hora de renovarmos o quadro atual de Conselheiros do CRC-MT, o que resultará na absorção de ideias novas, com novas perspectivas, o que certamente contribuirá para sairmos da estagnação, com o rumo certo a evolução.

Quer conhecer mais sobre a Chapa 1 Evolução e nossas propostas? Acesse nosso site: www.chapa1evolucao.com.br