Conheça as 7 armadilhas que prejudicam e danificam os cabelos

Cuidar dos cabelos requer atenção e disciplina, mas alguns fatores externos são prejudiciais aos fios. Os danos causados, por um longo período, atingem diretamente a fibra capilar e como resultado é possível observar cabelos opacos, porosos, quebradiços, sem brilho e até com alterações de cor. Um cabelo sem vida é consequência de maus tratos da fibra capilar, já que sua estrutura se regenera de dentro do couro cabeludo para fora, a partir da raiz do cabelo. A fibra capilar é totalmente íntegra e com sua plenitude nos milímetros ou um pouco mais de um centímetro após atingir a superfície da pele. O médico e tricologista Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior aponta sete vilões, invisíveis, que são verdadeiras armadilhas para a saúde da fibra capilar.

1- Temperatura da água

Lavar os cabelos é revigorante, mas a temperatura da água muito elevada faz com que os fios percam a oleosidade natural dos fios, tornando-os fracos e sem brilho.

2- Xampus ou Condicionadores

A escolha inadequada dos cosméticos para higienizar os cabelos podem causar danos consecutivos na fibra capilar, pois promovem a deslipidização excessiva da fibra ou seja causa o ressecamento dos fios e ficam expostos ao desgaste superficial

3 – Secador

O secador é um eletrodoméstico prático para quem deseja cabelos secos de forma rápida, mas a proximidade do calor danifica camadas da fibra. Os danos são severos, para quem faz uso do secador junto com a escova para alisar.

4 – Chapinha ou Babyliss

São fontes de calor utilizadas para modelar os cabelos, mas que são extremamente agressivas na fibra capilar, pois entram em contato direto com os fios. O desgaste é inevitável.

5- Mar ou piscina

A salinidade e a presença de elementos minerais na água do mar causam danos aos fios e são prejudiciais na estrutura da fibra. Já os agentes químicos, presentes na água da piscina contribuem de forma ainda mais agressiva, para que os fios não tenham nutrientes e fiquem porosos.

6- Químicas

A utilização de tinturas, em especial, ou produtos com finalidades estéticas dos cabelos causam danos e são irreversíveis na fibra capilar.

7- Sol ou Vento

A fibra capilar é extremamente sensível e até elementos naturais como o sol e o vento podem danificá-la. O sol com seus raios ultravioleta são responsáveis por oxidar os fios e o vento é o causador do ressecamento dos cabelos, mesmo quando secam ao natural.

Existem alguns cosméticos para os cabelos com filtro solar e protetores térmicos que amenizam, parcialmente, os danos. O trabalho na construção da fibra capilar deve ser rigoroso. A prevenção dos riscos é, sem dúvidas, a melhor opção contra os danos causados pelos agentes externos.

“Vale lembrar que todo cuidado é pouco, mas que uma boa alimentação, a prática de exercícios e o acompanhamento de um profissional são fundamentais para tratar danos capilares. Citei alguns cuidados que no primeiro momento deixam os cabelos bonitos, vistosos e conforme a preferência de cada pessoa, mas a longo prazo são danos que prejudicam a fibra capilar e sua estrutura num todo” afirma o médico e tricologista Dr. Ademir.