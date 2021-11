Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente reúne entidades para seleção de projetos

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, reuniu em Sessão Pública na manhã desta quarta-feira (03), pelo menos 09 entidades representando Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e, Organizações Governamentais, na sede do Núcleo de Conselhos de Rondonópolis, para apresentação e recepção de projetos voltados a promoção, à proteção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente que serão financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondonópolis.

Segundo Ieda Maria Frazão, assistente social, do Núcleo de Conselhos de Rondonópolis, atendendo ao edital de convocação publicado no Diorondon (Diário Oficial), foram protocolados 14 projetos de nove entidades participantes, onde cada entidade poderia participar com no máximo dois projetos.

Durante a Sessão Pública realizada na manhã desta quarta-feira (03), foram abertos os malotes com os projetos de entidades devidamente registradas no CMDCA, e que estão aptas a pleitear o dinheiro do Fundo Municipal, mas que terão seus projetos avaliados por uma ‘comissão de seleção e avaliação’ que julgará se os respectivos projetos atendem às exigências do Edital e se estão aptos a receber o recurso público.

Conforme a assistente social, o resultado da avaliação e classificação dos projetos deverá ser divulgado e publicado no Diário oficial de sexta-feira – (05/11).

Após as avaliações, as instituições classificadas cujos projetos forem aprovados, serão chamadas a assinar o “Termo de Fomento” e receber o respectivo recurso.