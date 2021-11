Consórcio de Governadores tenta melhorar ‘imagem ambiental’ do Brasil na COP26

Governadores de 10 estados, entre eles o mato-grossense Mauro Mendes, vai se esforçar para fazer o contraponto à imagem de negacionista ambiental que paira sobre o Brasil. Eles são os principais representantes do país na conferência do clima COP 26, aberta ontem em Glasgow, na Escóia.

“Temos um afastamento do governo federal deste tema. Nesse últimos anos, há uma postura mais negacionista. Então, por isso, pra gente até marcar uma presença em termos de ação, foi importante os estados estarem debatendo o assunto”, explicou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que preside o Consórcio Brasil Verde, criado pelo Fórum de Governadores

O consórcio já teve a adesão de 22 governadores. Desses, 10 estão participando das conversas na conferência em Glasgow. Além de Casagrande e Mauro Mendes, também foram à conferência os governadores Camilo Santana (CE); Carlos Moisés (SC); Eduardo Leite (RS); Hélder Barbalho (PA); João Doria (SP); Paulo Câmara (PE); Romeu Zema (MG) e Wellington Dias (PI).

“Não temos nenhum objetivo de disputar ou concorrer com o governo federal. Ele é o grande negociador do tema climático em qualquer conferência. Mas o consórcio pode ajudar o Brasil a alcançar as suas metas, pode desenvolver políticas e se articular nacional e internacionalmente, representando os estados e mostrando também a fotografia do Brasil nessas conferências”, destacou Renato Casagrande.

Na COP26, o Brasil será oficialmente representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o embaixador Paulino de Carvalho Neto como chefe da missão.

Bolsonaro informou que não iria por questão “estratégica”. Em vez disso, ele optou por assistir uma homenagem a militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial, na Itália, e fazer uma visita à cidade de seus antepassados, no norte do país europeu.

O chanceler brasileiro, Carlos Alberto França, também não irá à conferência, considerado um dos mais importantes eventos diplomáticos dos últimos dois anos.

MATO GROSSO

Mato Grosso vai aproveitar a COP26 para divulgar o programa ‘Carbono Neutro MT’, criado em quatro categorias para pessoas físicas e jurídicas como reconhecimento pela execução de ações visando para neutralizar as emissões de carbono. O objetivo é incentivar a aplicação de medidas visando cumprir a meta de neutralizar a emissão de gases do efeito estufa até 2035.

O estado foi o primeiro do país a criar uma certificação por meio da concessão de selos a compromissários. A estratégia de certificação de parceiros está sendo apresentada pelos representantes de Mato Grosso aos investidores em reuniões durante a Conferência do Clima. As categorias do selo Carbono Neutro são: compromissário, apoiador, carbono 0%, e financiador.

O governador Mauro Mendes confirmou que viajará nesta terça-feira, para acompanhar pessoalmente as reuniões. Ele estará acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes, dos secretários da Casa Civil Mauro Carvalho; de Meio Ambiente, Mauren Lazaretti; de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e de Fazenda, Rogério Gallo.

Também vão integrar a comitiva mato-grossense os deputados estaduais Max Russi, que é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e Xuxu Dal Molin.

(com informações da Secom/MT)