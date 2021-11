Construtores reclamam de demora na liberação de documentos, Câmara promete apoio

Empresários e representantes do Sindicato das Indústrias da Construção Civil da Região Sul do Estado de Mato Grosso pediram a intervenção da Câmara Municipal para agilizar o processo de liberação de documentos na Prefeitura de Rondonópolis. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), e pela vereadora Kalynka Meireles (Republicanos).

Os construtores reclamam da demora para a liberação do Habite-se e também da atualização do Boletim de Cadastro do Imóvel, que são feitos pelo município. Conforme eles, o tempo de espera chega a ser equivalente ao tempo da obra e isso tem causado muitos prejuízos.

“O setor já sofre com a alta no preço dos materiais e com as taxas de financiamento, não podemos ser penalizados também por essa demora que pode ser resolvida no âmbito municipal. Precisamos destravar isso”, disse o construtor, Abel Vilela, que também já foi vereador e presidente da Câmara.

Além de aumentar o custo e dificultar o retorno do investimento, a demora na liberação dos documentos pelo município também afeta a segurança dos imóveis – que muitas vezes são alvo de vândalos ou tem fios, lâmpadas, vidros e até portões arrancados e furtados.

“Ficar com os imóveis parados por causa da demora na liberação da documentação é um problema que já está inviabilizando muitos construtores. Precisamos desse apoio do Poder Público, até porque durante a pandemia vimos o quanto a construção civil foi importante para economia, o quanto a prefeitura arrecadou com impostos. Isso sem falar na geração de empregos,”, disse Juvenil Israel Silva, construtor e advogado.

APOIO

O presidente da Câmara, Roni Magnani, e a vereadora Kalynka Meirelles reconheceram a importância da Construção Civil e os validade dos argumentos apresentados pela categoria. Eles afirmaram que vão reabrir o diálogo com a Prefeitura de Rondonópolis para propor mudanças no Código de Obras e Posturas visando agilizar a liberação dos documentos.

“Precisamos viabilizar o setor para fortalecer ainda mais a nossa economia. Muitos pais de família precisam se manter no mercado de trabalho e a construção civil tem tido esse papel fundamental. Vamos ampliar esse diálogo e, juntos, fazer as alterações dentro da legalidade”, afirmou Roni.

A vereadora Kalynka Meirelles destacou que a construção civil está mudando a arquitetura de Rondonópolis e isso contribui na atração de novos investidores.

“Além da geração de empregos – desde a venda de materiais de construção civil até a corretagem de imóveis- esse setor tem embelezado ainda mais nossa cidade. Precisamos modernizar o sistema da Prefeitura de Rondonópolis. Em Londrina e Maringá por exemplo, tudo é digital”, pontuou.

Também participaram da reunião na Câmara Municipal o construtor e advogado Juvenil Israel Silva, o engenheiro civil Ivan de Sousa e o presidente do Sinduscon-MT, Flavio Garcia de Souza Junior.

(com informações da Assessoria)