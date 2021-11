Contadora de Rondonópolis deixa escritório e ensina a ganhar dinheiro com marketing digital

Muitas pessoas depois que se formam veem na profissão um caminho para a vida toda, mas foi em uma mudança de profissão que a rondonopolitana Beatriz Oliveira viu sua vida financeira mudar.

Ela que é contadora por formação, hoje vê sua renda mais que dobrar com o marketing digital. Em menos de seis meses, Beatriz já faturou mais de R$33 mil trabalhando de casa, onde pode acompanhar de perto o crescimento da filha de apenas 1 ano e 8 meses.

A empreendedora afirmou que tudo começou durante a pandemia, quando acabou perdendo a mãe e se vendo com uma bebê pequena.

Beatriz vende cursos de treinamento e ensina outras pessoas a lucrar com vendas em plataformas digitais “Eu mesma não acreditava muito que era possível faturar com a internet, mas sou a prova que dá certo. Somente com um celular e de dentro da minha casa consigo ganhar mais do que ganhava em um escritório” afirmou ela.

Ela já tem mais de 300 alunos em todo o Brasil, que além do curso, tem acompanhamento em um grupo de suporte.

