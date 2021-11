Convenção das Assembleias de Deus em MT começa amanhã em Rondonópolis

Começa amanhã em Rondonópolis a 75º Assembleia Geral Ordinária da COMADEMAT (Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso), que reunirá representantes de todos os municípios. A programação seguirá até sábado (12), com estudos bíblicos e deliberações sobre a organização da igreja no Estado.

O evento acontecerá simultaneamente no Templo Sede, e no Centro de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus (IEAD) de Rondonópolis, pastoreada pelo pastor José Genésio da Silva. O templo da igreja no município é um dos maiores do país.

Os preparativos para a convenção começaram há várias semanas e uma das maiores preocupações é com a prevenção à Covid-19. Os organizadores ressaltam que serão obedecidas todas as medidas de biossegurança e que está solicitando dos participantes o comprovante de vacinação

O coordenador do Centro de Evangelismo, pastor Ildo Rodrigues, informou ainda que a Prefeitura de Rondonópolis vai montar um ponto de vacinação contra a COVID no local. “A equipe da Saúde estará lá durante a solenidade e isso ajudará garantir a imunização de todos os participantes”.

O pastor José Genésio afirmou que, assim como a igreja cooperou e obedeceu os decretos e demais recomendações da OMS e do comitê de gestão de crise municipal durante toda a pandemia, neste evento não será diferente.

“Estaremos cumprindo na íntegra todas as recomendações das autoridades conforme ensina a bíblia”, declarou.

A equipe de comunicação e marketing da IEAD ressalta que só poderão participar das plenárias os obreiros e esposas que integram a denominação e fizeram suas inscrições antecipadas.

A expectativa também é de que o evento contribua para fomentar a economia local, principalmente da rede hoteleira e alimentícia.