Corpo da cantora Marília Mendonça é enterrado em Goiânia

O corpo de Marília Mendonça foi enterrado na noite deste sábado (6) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, Goiás. A cerimônia de despedida, reservada aos familiares e amigos mais próximos, foi marcada por muita emoção. A cantora sertaneja morreu aos 26 anos, na sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

Os restos mortais da artista e do tio Abicieli Silveira Dias Filho, que também morreu no acidente aéreo, seguiram em cortejo até o local do sepultamento em caminhões do Corpo de Bombeiros. Durante todo o caminho, os fãs acenaram para o veículo, em um último adeus à rainha da sofrência.

O avião que levava Marília e mais quatro pessoas decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação na noite de ontem, e caiu em um local de difícil acesso, na zona rural de Piedade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte e a apenas 2 quilômetros do aeroporto de Ubaporanga, onde deveria pousar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e constatou, no local, que todos os cinco ocupantes do avião haviam morrido. Os militares precisaram abrir a fuselagem para retirar as vítimas, que estavam presas às ferragens.