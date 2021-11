Corrida do Bope será realizada em fevereiro de 2022

A Polícia Militar de Mato Grosso confirmou a realização da 6º Corrida do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Cuiabá, para o dia 20 de fevereiro de 2022. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de novembro.

O evento, promovido pelo Bope, já é considerado a segunda maior corrida de rua do Estado. Os interessados em participar do evento devem ficar atentos a abertura das inscrições, pois as vagas serão limitadas. Para esta 6º edição da corrida, os policiais prometem várias surpresas e uma megaestrutura aos participantes, que toparem o desafio proposto pelos policiais “caveiras” da PMMT.

Em 2020, a 5º edição reuniu mais 5 mil pessoas. A competição esportiva faz parte da programação de aniversário do Bope, que será celebrado no dia 20 de fevereiro.

As inscrições serão realizadas pelo site http://Morro MT (morro-mt.com.br)