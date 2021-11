Coruja resgatada extremamente debilitada se transforma após receber ajuda

O instituto Tiggywinkles Wildlife Hospital é uma instituição beneficente que cuida e protege animais selvagens.

A sede do instituto fica em Aylesbury, condado de Buckinghamshire, na região sudeste da Inglaterra. Neste ano o hospital resgatou uma corujinha recém-nascida que estava órfã e necessitava de ajuda para se desenvolver e sobreviver.

Batizada de Ollie, a filhotinha estava sempre faminta e querendo mais comida. Apesar de ter sido a mais jovem e menor corujinha já cuidada, sua saúde debilitada foi um combustível para que os funcionários trabalhassem sem parar pela sua recuperação.

Após oito semanas de cuidado intensivo, Ollie começou a exibir penas adultas, as quais indicavam que a coruja já se encontrava bem o suficiente para ir a um dos recintos de voo do hospital para se acostumar com o ao ar livre.

Com 11 semanas e uns quilos a mais, a ave passou a ter idade suficiente para abrir as asas e ser devolvida à natureza.

A mascotinha do hospital foi levada junto com sua colega de ‘gaiola’ chamada Percy para um dos locais de liberação ‘suave’ do hospital, onde eles montaram um ninho e podem monitorá-la de perto.

Em entrevista ao Daily Mail, um dos funcionários da instituição, contou que era imensamente satisfatório vê-la crescendo e se tornando uma linda coruja adulta.

“Ollie era o menor filhote de coruja que já vimos. Ela era completamente careca e claramente precisava de nossa ajuda”.

Filhotes de passarinhos tão jovens são difíceis de criar. “Depois de dois dias em nosso viveiro de pássaros, ela piorou um pouco, estava muito fraca e não tínhamos certeza se ela conseguiria sobreviver. No dia seguinte, ficamos realmente aliviados em vê-la muito mais radiante”, acrescentou.

Apesar de sentirem falta da corujinha, os profissionais do instituto sabem que o melhor lugar para a ave viver é em seu habitat natural.

Que bom que o hospital encontrou essa fofura e pode ajudá-la a crescer saudável e forte.