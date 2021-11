Crianças de escolas públicas são beneficiadas com doação de óculos

Cerca de 100 crianças irão receber, gratuitamente, nesta terça-feira (30) às 7h, 100 óculos da 6°edição do projeto De Olho no Futuro. O evento será realizado na Câmara dos Vereadores de Sinop, localizada na avenida das Figueiras, 1835, Setor Comercial.

A ação, que ganhou um formato diferente em 2021, devido a pandemia da Covid-19, atendeu 2.500 crianças do 1° ano do ensino fundamental de escolas públicas, na faixa etária entre seis a sete anos. Foram 4 mutirões, para realizar exames com oftalmologistas, no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros e mais de 18 escolas públicas municipais triadas, pelos acadêmicos e professores de áreas da saúde da UFMT.

O projeto foi idealizado pelo professor universitário e médico oftalmologista, Douglas Yanai, que levou a ideia ao também professor da UFMT, Mário Sugizaki. “Nos orgulhamos muito do De Olho no Futuro. Esta 6° edição foi um processo mais delicado por estarmos em um período de pandemia, mas tivemos o apoio de vários profissionais da Universidade Federal, empresários e do poder público, parceiros essenciais”, pontuou Sugizaki.

No total, mais de 12 mil crianças já foram beneficiadas pelo De Olho no Futuro, somando todas as edições. Este ano a coordenação geral do evento foi de responsabilidade da professora da UFMT, Maria Rissato.

A ação solidária é organizada pelo Hospital Dois Pinheiros e Universidade Federal de Mato Grosso e conta com a parceira de instituições e empresas como Rotary, Prefeitura de Sinop, Estação das Motos, Guaporé Vidros, JMD Urbanismo, Laboratório Santa Mônica, Meridional FM, Nova Mineração, Óticas Carol, Sicredi, Unicred e Unimed.