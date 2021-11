Criminoso que roubou e manteve caminhoneiro em cárcere privado é localizado e preso em Cuiabá

O autor do roubo de um caminhão ocorrido no Distrito Industrial de Rondonópolis, no mês de outubro, foi preso nesta quinta-feira (04.11), no bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá. A vítima foi dopada e mantida em cárcere privado durante dois dias.

A prisão foi decretada pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis, após investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município, que identificou os envolvidos no roubo ocorrido no dia 11 de outubro, em que houve restrição de liberdade da vítima e uso de violência.

O criminoso foi localizado em Cuiabá pela equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), em diligências em apoio à DERF.

Crime

A vítima, um senhor de 61 anos, declarou à Polícia Civil que viu um anúncio de frete para o município de Sorriso e combinou com anunciante do serviço de se encontrarem no Distrito Industrial de Rondonópolis. Quando a vítima chegou ao local, na manhã de 11 de outubro, uma pessoa apareceu para fazer o chekclist e logo depois encostou um veículo com mais dois homens, simulando ser de uma empresa de alimentos. Após a checagem do caminhão, os três questionaram a vítima se o caminhão tinha rastreador e diante da resposta negativa, um deles apontou uma arma ao motorista e anunciou o assalto e que a vítima deveria ficar ‘tranquila’ e colaborar com os criminosos, que disseram que o caminhão seria utilizado para transportar entorpecente e depois seria devolvido.

A vítima teve os olhos vendados e foi levada no veículo dos suspeitos até um local, onde apenas pode ouvir conversas ao telefone. Logo depois, uma pessoa chegou comum copo e o fez beber o conteúdo e se sentiu dopado.

Um tempo depois, a vítima relata que não ouviu mais barulho no local para onde foi levada, mas não sentia forças para se locomover. Apenas dois dias depois, em 13 de outubro, e ainda com dificuldade, conseguiu se levantar e arrombar um cadeado do portão do lugar e pedir ajuda em uma lanchonete nas proximidades. Após ser socorrido pela PM e encaminhada para atendimento médico, a vítima foi ouvida na delegacia.

Os criminosos roubaram o caminhão, um modelo Scania vermelho com carreta branca, dinheiro, folhas de cheque e celular da vítima.

Durante as investigações da Derf de Rondonópolis, a partir das informações declaradas pela vítima, os policiais civis chegaram à identificação de dois dos envolvidos no crime, que usaram um anúncio como isca para atrair o caminhoneiro.

A equipe da delegacia especializada apurou que o criminoso preso nesta quinta-feira, em Cuiabá, teria ido a Rondonópolis para roubar uma carreta e encaminhá-la ao Paraguai, sob encomenda.

Prisão

Com a decretação da prisão dos envolvidos no roubo majorado, os policiais civis constataram ue um dos criminosos estava em Cuiabá. Com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado, o investigado de 19 anos foi localizado no bairro Altos do Coxipó, na Capital.

Depois de monitorá-lo, os investigadores o abordaram. Ele não portava documentos e seguiu até sua residência acompanhado, onde entregou um documento pessoal e disse que tinha conhecimento do mandado de prisão e que foi o autor do crime, junto com um comparsa. O criminoso declarou ainda que para efetuar o roubo, eles utilizaram crachás, uniformes e um veículo com adesivo de empresa da área de alimentos adesivado de empresas para cometerem o crime .

O segundo alvo da investigação do roubo está sendo procurado pela Polícia Civil.