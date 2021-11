Cronograma tem vacina para adolescentes, idosos, imunossuprimidos e 2ª doses

A vacinação contra a Covid-19 é retomada nesta quarta-feira (3) e segue nesta quinta-feira (4) com a aplicação da segunda dose do imunizante da Coronavac. Na sexta-feira (5) e no sábado (6), fechando o cronograma desta semana, tem vacinação da primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, da dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos, além da segunda dose da Pfizer.

Nesta quarta-feira e quinta-feira o público que deve receber a segunda dose da Coronavac deve procurar um dos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso , Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Iguaçu, Jambrapi, Monte Líbano e Industrial. O atendimento acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Tem vacinação também na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde no Jardim Santa Marta, com atendimento ao público das 14h às 20h e no sistema drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

A vacinação da segunda dose da Coronavac segue na sexta-feira e o imunizante está disponível exclusivamente nos postos de saúde dos bairros Padre Miguel, Monte Líbano e Industrial. O atendimento acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Também na sexta-feira tem vacinação da primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, a dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e a segunda dose há mais de 6 meses, a dose de reforço para imunossuprimidos que receberam uma segunda dose há pelo menos 28 dias e segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 10 de setembro.

Para esse público, a vacinação acontece na sexta-feira nos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab , Vila Olinda, Iguaçu e Jambrapi. O atendimento acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

No sábado tem vacinação da primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e que completou a segunda dose há mais de 6 meses, dose de reforço para imunossuprimidos que recebeu a segunda dose há pelo menos 28 dias e segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 11 de setembro.

No sábado a vacinação acontece na Central de Vacinação das 8h às 18h.

Segunda dose da Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que aguarda a chegada de doses da vacina Astrazeneca para imunizar o público em atraso com uma segunda dose. A pasta explicou que o Ministério da Saúde anterior esta semana cerca de 4 milhões de doses do imunizante da Astrazeneca, mas ainda não encaminhou como doses ao Mato Grosso. Com isso, o Município aguarda a chegada das doses para o fim desta semana ou início da próxima para convocar quem está com a segunda dose em atraso para se imunizar.