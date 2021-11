Decisão de comissão pode adiar votação de Conselho LGBT

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso convocou para a próxima sexta-feira (26) uma nova oitiva com representante da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) para discutir o Projeto de Lei nº 862/2021, que cria o Conselho Estadual LGBT. A medida deve adiar novamente a votação do projeto no plenário da Casa.

A nova convocação atende a um pedido do deputado Sebastião Rezende (PSC), que preside a Comissão e também designou para si a relatoria do projeto. Segundo ele, é necessário obter respostas mais precisas sobre os questionamentos apresentados à secretaria adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família da Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc), Salete Morockoski, durante oitiva realizada na manhã de hoje (22).

“Não obtivemos respostas para as questões que foram levantadas aqui hoje e não podemos apreciar a toque de caixa um projeto com muitas questões polêmicas que precisam ser mais bem esclarecidas”, afirmou.

Rezende disse que existem mais de 30 questões sem respostas e que é preciso esclarecer as dúvidas, principalmente em relação aos custos de implantação.

“São questionamentos eminentemente técnicos, que visam sanar dúvidas sobre aplicação de recursos públicos para investimentos e despesas que podem comprometer o orçamento do estado, como despesas com servidores, organização de estrutura, além dos recursos que serão destinados para realização de campanhas e ações sobre o tema”, argumentou.

O deputado Thiago Silva (MDB) também defendeu um prazo maior para a avaliação do impacto da criação de um novo conselho. “A comissão recebeu pedido para realizar uma audiência pública e que é função da Assembleia e, principalmente dessa comissão de mérito apreciar com responsabilidade e segurança esse projeto de lei tão polêmico”, defendeu.

Durante a reunião, a secretária Salete Morockoski voltou a afirmar que o Estado está preparado para dar suporte administrativo, operacional e financeiro ao Conselho.

Quanto às questões sobre as despesas e alocação dos recursos que foram levantadas, ela explicou que precisaria de um prazo para responder nas minúcias que foram pedidas

“Assim como todos os outros 15 conselhos abarcados pela secretaria, este também será autônomo e permanente, e terá caráter deliberativo. A finalidade dele é propor políticas públicas em favor dos direitos das pessoas LGBTs, para diminuir as vulnerabilidades a que elas estão expostas”, afirmou.

A secretária se comprometeu a encaminhar todas as informações até a próxima reunião da Comissão.

PROTELAÇÃO

Deputados favoráveis à criação do conselho reclamaram da convocação da nova oitiva pela Comissão. Para eles, todas as informações já foram prestadas e não há motivos para postergar a votação do projeto.

“O estado já colocou que tem orçamento e condições de atender a essa demanda social. A Assembleia já fez audiência pública para discutir o tema e não cabe mais essa protelação em votar esse projeto, que só é polêmico pelo caráter preconceituoso”, afirmou o deputado Lúdio Cabral (PT)

A deputada Janaína Riva, também participou da reunião e defendeu a urgência na votação do projeto.

“Nós temos um compromisso de votar o projeto ainda esta semana. Não dá mais para adiar. A comissão já tem condições de emitir um parecer, seja ele contrário ou favorável. Mas precisamos encerrar esse assunto, que não é novo e já foi bastante discutido em diversas ocasiões”, afirmou.

A parlamentar lembrou ainda que o presidente do parlamento, deputado Max Russi (PSB), se comprometeu a pedir urgência na tramitação e reunir assinaturas para colocar o projeto em votação, ainda esta semana, caso ele não avance na comissão de mérito.