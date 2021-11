Decisão sobre convenção do PSDB deve sair hoje

Após interromper, por problemas técnicos, a votação para a escolha de seu candidato a presidente nas eleições de 2022, o PSDB adiou a definição sobre a retomada do processo para a tarde desta segunda-feira (22).

O anúncio foi feito ontem a noite pelo o presidente do partido, Bruno Araújo. Disputam a candidatura os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

A votação foi paralisada devido a problemas no aplicativo de votação usado pelos filiados, e as declarações de Araújo mostraram que não há uma solução à vista no momento.

Segundo o presidente do PSDB, representantes das campanhas farão uma reunião no começo da tarde de hoje para definir um “parecer técnico” que dirá em quanto tempo os problemas no app poderão ser resolvidos.

Antes das declarações de Araújo, diante da indefinição sobre a continuidade da votação, os candidatos apresentaram propostas diferentes.

Doria e Arthur Virgílio querem que a votação seja retomada no próximo domingo (28), quando seria realizado o segundo turno. Já Eduardo Leite gostaria da ampliação da votação por aplicativo por mais 48h.

Segundo nota divulgada pelo PSDB, os votos já registrados ficarão armazenados. Estima-se que menos de 10% dos quase 45 mil votantes inscritos conseguiram votar ontem.