Deolane Bezerra declara “gostar de defender bandido”

Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, a advogada criminalista foi alçada à fama pelo relacionamento com o funkeiro MC Kevin, que morreu vítima de uma queda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, em maio deste ano.

Em entrevista ao Podcats, no dia 27 de outubro, a advogada foi questionada sobre, em sua atuação, aceitar mais casos em que os acusados estavam “certos” ou mais casos em que estavam “errados”.

“Eu gosto de advogar para bandido, que tá errado, que já sabe que está moiado [sic], gosto de chegar lá e falar ‘moiô, meu filho’. Odeio inocente, que diz que não foi ele. Eu digo: não mente para mim, não, por favor”, respondeu Deolane, que ressaltou que não gosta de advogar em casos de feminicídio e também em casos em que inocentes tenham sido presos por engano.

Já os elogios feitos ao ex-presidente foram feitos ao Fala Memo Podcast, no dia 11 de novembro. Questionada pelos apresentadores sobre Lula, Deolane negou ser petista e disse se considerar “lulista”.