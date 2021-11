Deputado do PSL admite filiação ao PL para acompanhar Bolsonaro

O deputado estadual Delegado Claudinei Lopes (PSL) encaminhou áudio a apoiadores em que confirma a possibilidade de migrar para o Partido Liberal, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro que se filiará ao partido no próximo dia 22.

“É claro que tem essa possiblidade. Estamos juntos com o presidente Bolsonaro e continuaremos juntos no ano que vem. Sempre disse isso, desde a campanha de 2018 quando ele estava no PSL”, afirmou.

Claudinei destaca ainda que também tem afinidade com o senador Wellington Fagundes, presidente do PL em Mato Grosso e uma das principais lideranças do partido no país.

“Eu sempre tive um bom contato com o senador Wellington Fagundes, que também é de Rondonópolis. Sempre procurei o apoio dele em Brasília, trabalhando juntos pelas demandas de município e de Mato Grosso”.

O deputado esclarece no áudio que ainda não conversou com os dirigentes do PL sobre a possível filiação e que também seguem abertos os entendimento acerca da fusão do seu partido atual, o PSL, e o Democratas para a formação do ‘União Brasil’.

Conforme ele esses diálogos devem ocorrer nos próximos dias e também serão decisivos para sua escolha. “Estamos tranquilos, focados em continuar o trabalho parlamentar sempre procurando o melhor para a sociedade de Mato Grosso. Mas vamos conversar e, claro, tem sim essa possibilidade de acompanharmos o presidente Bolsonaro neste projeto junto ao PL nas próximas eleições”.