Deputado e diretores da Unemat discutem oferta de vagas em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reuniu nesta segunda-feira (9) com dirigentes da Unemat para avaliar o funcionamento das novas turmas de Direito e de Jornalismo em Rondonópolis. A reunião ocorreu na Escola Estadual Stela Maris, onde funciona o Núcleo Pedagógico da Unemat no município, com as presenças de Sérgio Santos diretor geral do Campus de Alto Araguaia, Valdinei Caes, diretor da Escola Professora Stela Maris, Sônia Monteiro, coordenadora do núcleo pedagógico da Unemat em Rondonópolis e o professor Everton Neves.

Ao todo foram criadas 200 novas vagas, 100 no curso de Direito e 100 no de Jornalismo. As vagas foram viabilizadas graças aos cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares apresentadas pelo deputado. Os novos alunos, em sua maioria jovens e trabalhadores de Rondonópolis e Região, já iniciaram as aulas.

“A Unemat tem possibilitado aos filhos de trabalhadores a formação acadêmica e a colocação no mercado de trabalho. Além de garantir o início de duas turmas em novembro, fizemos o pedido para o Diretor da Unemat para abertura de novas vagas de jornalismo em 2022 para todos os estudantes que sonham em cursar um curso em uma universidade pública”, disse o deputado Thiago Silva.

Thiago Silva ressaltou a importância dos cursos, em especial o de Jornalismo, para a abertura de novos horizontes profissionais. “Era um desejo antigo e estamos trabalhando desde 2013 pela criação do curso de jornalismo gratuito em Rondonópolis que hoje se torna realidade. Estamos possibilitando que pessoas que trabalham na área e não possuem formação, estudem e consigam um diploma no final do curso”, destaca.

O diretor da Unemat, Sérgio Santos, também ressaltou a importância de ampliar o acesso ao ensino superior e anunciou que a Universidade já trabalha numa nova ampliação para atender a região.

“O deputado Thiago sempre foi um parceiro da instituição e vemos com bons olhos sua preocupação com o crescimento da universidade e mais oferta de cursos. Atendendo um pedido do deputado vamos publicar um novo edital no início do ano que vem para contemplar mais alunos na área do jornalismo”, disse o diretor da Unemat Sérgio Santos.

Além da Unemat, o deputado garante que irá trabalhar junto a Seduc para viabilizar melhorias para a Escola Stela Maris que tem cumprido importante papel para a sociedade rondonopolitana no que tange a educação pública de qualidade.