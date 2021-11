Deputado leva gabinete itinerante para região do Iguassu neste sábado

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) e sua equipe estarão neste sábado (06) com um gabinete itinerante para atender os moradores da região do Jardim Iguassu. Os atendimento serão realizados no período da manhã, das 8h às 12h, na Avenida Brasil nº 882 bairro São Sebastião II. A iniciativa faz parte de um projeto do parlamentar visando facilitar o acesso da população à Assembleia Legislativa.

Quem visitar o ‘gabinete’ poderá conversar com o deputado e sua equipe, para fazer sugestões ou apresentar demandas da comunidade que podem ser tema de indicações e projetos de lei no parlamento estadual.

“Será uma oportunidade ímpar para a população apresentar sugestões para que possamos atender as necessidades debatidas durante o atendimento. Nosso mandato tem compromisso com os bairros e vamos encaminhar as demandas recebidas para garantir o atendimento por parte do Executivo. Temos o papel de ser a voz dos bairros e vamos continuar realizando atendimento e indo de encontro onde a população está”, disse Thiago Silva.

O deputado explicou que no Gabinete Itinerante a população também poderá ter mais informações sobre assuntos que estão em discussão na Assembleia e dos projetos apresentados por ele neste mandato.

A ideia de levar o gabinete até as comunidades surgiu quando Thiago Silva ainda era vereador em Rondonópolis. Segundo ele, isso permite um diálogo constante e ajuda a agilizar a solução dos problemas que afligem o cidadão.

“O nosso objetivo é dar voz às pessoas que muitas vezes não têm tempo ou condições de ir até na Assembleia fazer a sua indicação de melhorias. Penso que esta aproximação com o cidadão é um dever do homem público”, disse Thiago Silva.

(com informações da Assessoria)