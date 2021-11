Deputado destaca importância de novos cursos e da sede para a Unemat em Rondonópolis

O deputado estadual Sebastião Rezende (PSC) disse que vai interceder junto ao Governo do Estado para agilizar o processo de transferência para a Unemat da sede construída em Rondonópolis pela Prefeitura. Nesta semana o parlamentar visitou a construção e também se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio para discutir o assunto.

“Sei da luta que travamos para ter a Unemat em Rondonópolis. Em 2013 chegamos a aprovar uma emenda constitucional na Assembleia com o compromisso de implantarem o campus aqui, o que não ocorreu. Só em 2017 tivemos a alegria de ver o núcleo implantado, mas esse ciclo só se fechará com essa sede. Somos parceiros nesta luta’, disse Rezende.

O deputado falou também sobre o esforço visando a implantação de novos cursos. Neste ano ele alocou emenda parlamentar de R$ 1,2 milhão para custear a primeira turma de Engenharia Civil. “O seletivo para a ocupação das 100 vagas já foi feito e os recursos estão assegurados até o fim do curso”, afirmou.

Outro ponto levantado pelo deputado foi a implantação do curso de Medicina, reivindicado pelo prefeito José Carlos do Pátio e outras lideranças do município. Rezende considera que a fundamentação apresentada justifica o investimento. “É um pedido coerente. A região tem mais de 600 mil habitantes e não faz sentido não termos esse curso”.

Na opinião do parlamentar é preciso manter a luta pela ampliação do leque de cursos e, ao mesmo tempo, reforçar a cobrança de medidas visando a estruturação da Unemat em Rondonópolis. Entre elas ele destaca a garantia da sede própria.

“Entendemos que para que o campus de Rondonópolis se consolide é necessário mais cursos e também uma sede adequada. O prefeito tem sido parceiro e, mais do que isso, viabilizou a estrutura física. Fui conferir pessoalmente e posso dizer que não perdermos para nenhum outro campus de MT”, ressaltou.