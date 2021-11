Deputado pede que Agência de Fomento financie energia solar

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reafirmou o pedido para que o Estado crie e promova a divulgação de uma linha de crédito para atender as pessoas de baixa renda que quiserem instalar energia solar em suas residências, zonas urbana e zona rural. O assunto foi discutido em reunião com a Diretoria da Agência de Fomento do Estado Desenvolve MT.

O presidente Jair Marques e os diretores da Agência explicaram ao parlamentar como funcionam as linhas de crédito existentes que atendem pessoa física com o valor de R$ 10 mil com juros de 0,84 %.

De acordo com o deputado Thiago este valor precisa ser ampliado para compra de equipamentos para energia solar e além disso precisa criar uma linha específica com foco na instalação de energia solar tanto em assentamentos como nos municípios.

“Precisamos ampliar o crédito e torná-lo acessível para a população de baixa renda buscar uma alternativa de energia limpa e renovável. A conta de energia convencional hoje tem aumentado bastante e a população nos cobra que tenhamos um crédito específico e ampliado para contemplar famílias de baixa renda na compra de equipamentos para a energia solar”, disse o deputado.

O presidente Jair sugeriu durante o encontro a criação de um Fundo Estadual ampliado com recursos da AL-MT e demais poderes com objetivo de financiar a popularização da energia solar. “É preciso a criação deste fundo com o apoio da Assembleia e o deputado Thiago será importante neste trabalho que atenderá todas as regiões do Estado”, disse.

CÂMARA TEMÁTICA

Outro tema debatido pelo deputado Thiago foi a criação de uma Câmara Temática na Assembleia Legislativa para discutir micro-crédito e financiamento para famílias de baixa renda.

“Vejo que é necessário a criação desta Câmara Temática com objetivo de desburocratizar e fomentar o acesso ao microcrédito e também construir uma unidade entre instituições com o foco em atender famílias de baixa renda. Nosso mandato tem o compromisso com o social e com o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Queremos que o Desenvolve MT possa ampliar a sua linha de atendimento aos pequenos empresários e também as famílias que não tem condições de adquirir um sistema de energia solar para diminuir o custo de vida”, disse o deputado.

De acordo com relatos recebidos pelo deputado, os pequenos produtores também buscam alternativas de energia limpa nos assentamentos.

“A empresa concessionária de energia não consegue atender com excelência os pequenos produtores, temos relatos de agricultores que perderam sua produção, por isso defendo a linha de crédito para atender os pequenos produtores e moradores da cidade com a instalação da energia sola”, disse o deputado.