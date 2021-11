Deputado quer linha de crédito para financiar energia solar

O deputado estadual Thiago Silva apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa para que a Agência Estadual de Fomento Desenvolve MT crie uma linha de crédito específica para financiar equipamentos de energia solar para pessoas de baixa renda e pequenos produtores rurais.

De acordo com o deputado, já existe bancos que já estão realizando o financiamento com objetivo de facilitar a compra de equipamentos de energia solar e o Governo do Estado possui a Agência Desenvolve MT que tem como função criar linhas de crédito que atendam os mato-grossenses que mais precisam do apoio do Estado.

O parlamentar apresentou a indicação que poderá atender tanto a zona urbana e rural. “Defendo que o Governo crie uma nova linha de crédito para atender pessoas de baixa renda que querem financiar equipamentos de energia solar. Sabemos que o preço da energia comum não para de subir e esta proposição é uma alternativa que poderá atender pessoas que estão querendo ter uma nova alternativa. Hoje nosso país vive uma crise hídrica e precisamos buscar meios de amparar o cidadão que busca alternativas para gastar menos do que gasta hoje”, disse o deputado Thiago.

Thiago Silva defende a utilização de energias renováveis e ressalta vantagens do uso da energia solar como a agilidade na instalação da energia não-poluente, com manutenção quase inexistente, vida longa do sistema, além de ser uma energia sustentável.

De acordo com o comunicador Albert Cristian, a possibilidade de financiar a energia solar pela Agência do Governo poderá facilitar a expansão e principalmente a diminuição do valor pago pelo consumidor no uso da energia.