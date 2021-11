‘Detento TikToker’ usa rede social para mostrar rotina na prisão

Nesta semana um detento da penitenciária Dalton Crespo, de Campos dos Goytacazes (RJ) foi transferido para um presídio de segurança máxima após ter compartilhado sua rotina na penitenciária no TikTok. O perfil do detento ainda está ativo e já acumula mais de 13 mil seguidores na rede.

Dentre os conteúdos compartilhados, o detento postava vídeos de refeições improvisadas, faxinas, uma partida de futebol e outras atividades do local onde estava preso. Ele esteve ativo na rede do dia 7 de outubro até 1º de novembro, onde, além dos posts, interagia com os seguidores, respondendo comentários e perguntas.