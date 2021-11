Dois acidentes de grande impacto acontecem no mesmo período e ocupantes saem ilesos

Dois acidentes aconteceram no mesmo período nesta terça-feira (09), na BR-480 em Tangará da Serra-MT.

De acordo com as primeiras informações, o primeiro acidente, envolve um veículo Mercedes com três passageiros, eles seguiam sentindo Tangará da Serra/ Deciolândia com destino a Cuiabá.

Em determinado momento, o motorista perdeu o controle e o carro veio a capotar e cair na mata, os ocupantes tiveram ferimentos leves.

No momento em que a equipe de socorro atendia as vítimas um segundo acidente aconteceu, por conta do trânsito estar lento o motorista de um caminhão baú parou na curva da BR, uma caminhonete que estava em alta velocidade não conseguiu parar e ocasionou o acidente.

Apesar da caminhonete ficar parcialmente destruída, os passageiros e motoristas tiveram apenas algumas escoriações.