Dória vence prévias do PSDB e faz críticas a Lula e Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, vai disputar as eleições presidenciais do ano que vem pelo PSDB. Ele venceu a prévia interna realizada neste sábado (27) pelo partido, que viveu nos últimos dias momentos de confronto e incertezas por causa de problemas no aplicativo utilizado para coletar os votos.

O resultado foi divulgado no fim da tarde. Doria ficou com 53,99% dos votos, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, registrou 44,66%. O ex-senador Arthur Virgílio marcou 1,35%.

Os três candidatos se reuniram após o anúncio do resultado para conversar com os jornalistas, ao lado do presidente da legenda, Bruno Araújo. Eles disseram reconhecer o resultado e defenderam a unidade.

João Doria elogiou fez um discurso já com temática de candidato. Falou sobre economia, meio ambiente, relações internacionais e criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

“A eleição foi linda. Não tenho dúvidas que foi difícil a decisão que cada um de vocês teve que tomar para escolher seu candidato. Eduardo Leite e Arthur Virgílio são meus amigos e do mesmo partido”, disse o governador paulista.

Na sequência, criticou os ex-presidentes petistas. “Os governos Lula e Dilma representaram a captura do estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia no país.”

Logo depois, mirou no atual presidente. “Bolsonaro vendeu um sonho e entregou um pesadelo. Nosso Brasil se transformou no Brasil da discórdia, da desunião, do conflito, da briga entre familiares e amigos, da arrogância política”, declarou.

SEM TRAUMAS

Eduardo Leite se descreveu “tranquilo” ao comentar o resultado do pleito, e desejou boa sorte a Doria. “Te desejo toda sorte porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa que a gente consiga viabilizar um projeto no centro para que essa energia desperdiçada de dois campos políticos que se enfrentam como inimigos a ser exterminada”.

Já Virgílio admitiu que não entrou na disputa para ganhar. “Eu resolvi sair anti-candidato. Então, eu aceitei. Percebi que havia polarização clara entre Doria e Eduardo. E percorri o país. Vi o Doria dizer que ficou cansado de percorrer o país. Pior é eu que percorri, fiquei cansado e sabia que não ia ganhar”, disse Virgílio arrancando gargalhadas.

Ele também criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Vamos ter que conversar muito com nossos companheiros e romper qualquer laço do PSDB com o bolsonarismo. Não tem circunstancia nenhuma que valha a pena isso”, ressaltou.