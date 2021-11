Duas explosões e tiroteios ocorrem perto de um hospital em Cabul

Duas explosões e tiroteios ocorreram na manhã desta terça-feira (2) perto do hospital militar Sardar Mohammad Dawood Khan, no centro de Cabul, e deixaram pelo menos 19 mortos e 50 feridos.

“Segundo nossas informações iniciais, uma explosão ocorreu na porta do hospital militar e uma segunda perto do hospital”, disse um oficial do Talibã à AFP.

“A explosão causou vítimas”, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Qari Saeed Khosty, à AFP, observando que os detalhes serão compartilhados mais tarde.

“Eu estava dentro do hospital, ouvimos uma grande explosão, também ouvi gritos”, disse um médico. Minutos depois, jornalistas da AFP ouviram uma segunda explosão no mesmo setor.

O último ataque à capital afegã ocorreu em 3 de outubro, quando pelo menos 5 pessoas foram mortas em uma explosão perto da mesquita Id Gah em Cabul. O ataque foi reivindicado pelo grupo do Estado Islâmico (EI).

Esse mesmo hospital, maior hospital militar do país, foi atacado em março de 2017 por agressores que vestiam roupas de médicos, ação também reivindicada pelo EI que causou até 100 mortes.