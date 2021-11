Dupla é presa e PM impede comércio de droga em festa

O 11º Batalhão da Polícia Militar prendeu em Sinop (MT) dois homens que estavam a caminho de uma festa armados e com cocaína; a droga seria comercializada no evento, no domingo (14), na zona rural.

Na madrugada, os policiais da Central de Inteligência e do GAP (Grupo de Apoio) receberam informações de que dois homens estariam em um carro Gol, com arma de fogo e drogas. O comunicante relatou ainda, que os suspeitos integram uma organização criminosa e teriam praticado um homicídio na cidade.

Os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo na rodovia MT-140, com os dois homens foram apreendidos uma pistola calibre 380 com carregador com 15 munições intactas, 23 munições calibre 38 e pedaços grandes e porções de pasta base de cocaína, balança de precisão e R$ 1,2 mil. Os suspeitos alegaram que iriam para uma festa na região, e que a arma de fogo seria para defesa pessoal de um deles e as drogas seriam comercializadas no evento.

Um dos homens presos confessou também que participou do homicídio registrado alguns dias atrás, no bairro Boa Esperança. Os suspeitos receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e por constituir organização de criminosa. Os dois foram conduzidos à delegacia.