Durante operação, 12 pessoas são presas por embriaguez ao volante

Durante a Operação Feriado Prolongado Dia de Finados, do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar (BPTRAN), foram aplicadas 1.415 autuações por desrespeito à legislação de trânsito e 12 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Na ação, realizada entre os dias 29 de outubro a 02 de novembro, o Batalhão intensificou o policiamento nas principais rodovias estaduais e vias com maior fluxo de veículos.

Dentre as principais irregularidades de trânsito detectadas pelos policiais do BPTRAN, foram 29 infrações por alcoolemia, 62 por conduzir veículo sem habilitação, 370 por transporte irregular de criança, 101 por uso celular na direção de veículo automotor e 364 pela não utilização do cinto de segurança